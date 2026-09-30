Лучшие среди малых

На Международном форуме 100+ TechnoBuild подведены итоги проекта наставничества «Развитие малых городов Северного Урала», организованного Управлением государственной экспертизы Свердловской области. Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов вошел в экспертный совет проекта и принял участие в определении лучшей концепции развития малых территорий региона.

Экспертный совет под руководством губернатора Свердловской области Дениса Паслера оценил работы студентов уральских вузов, которые в течение пяти месяцев совместно с администрациями и градообразующими предприятиями разрабатывали решения для Красноуральска, Краснотурьинска, Североуральска и Алапаевска.

«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача по развитию малых городов Среднего Урала, и в этом заинтересованы также предприятия, которым нужны квалифицированные кадры. Совместными усилиями мы создаем условия, чтобы молодежь видела свое будущее в малом городе и стремилась строить карьеру и планировать жизнь именно здесь. Такие проекты наставничества — один из форматов вовлечения молодежи в создание будущего территорий Среднего Урала. Готовя проекты, ребята изучают историю, особенности городов, их экономику и перспективы развития, предприятия, которые работают в городах. А итоговые работы уральской молодежи могут лечь в основу системных изменений наших городов», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По итогам работы команды представили четыре комплексные концепции: инженерно-творческий кластер для Красноуральска, образовательную экосистему «ИИ-Север» для Краснотурьинска, концепцию туристического развития «Сплетение» для Алапаевска и модель комфортной среды «Супердворы» для Североуральска. Победителем признана команда, разработавшая решение для Алапаевска. Авторы проекта получили денежный приз в размере 1 млн руб.

«Ценность таких проектов — в связке «вузы + бизнес + муниципалитеты». Студенты получают реальный опыт, города — свежие идеи, а регион — будущих специалистов, которые уже сегодня думают о развитии своих территорий. Это та же философия комплексного подхода к среде, которую мы реализуем в Академическом: город — это не только дома, но и люди, которые в нем живут и работают», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Предложенные студентами идеи могут стать фундаментом для будущих проектов благоустройства и развития социальной инфраструктуры малых городов Северного Урала. Возможность их реализации будет оценена совместно с муниципалитетами и градообразующими предприятиями.

«КОРТРОС» также уделяет внимание малым городам Свердловской области. В Верхотурье, одном из старейших городов Урала, компания с 2011 года восстанавливает Свято-Покровский женский монастырь, а с 2015 года сотрудники ежегодно проводят субботники на территории обители — высаживают деревья, разбивают клумбы и благоустраивают постройки. В 2013 году построен «Поселок врачей» — 13 индивидуальных домов общей площадью 1162 кв. м с полным инженерным обеспечением для привлечения квалифицированных медиков. В 2026 году завершено строительство четырех домов для социальных работников: каждый площадью 73 кв. м на участке 11 соток с электричеством, газом, скважиной и локальными очистными сооружениями.

Тестом на прочность стала Кушва: в июне–июле 2026 года, после смерча, специалисты «КОРТРОС» за две недели восстановили 12 домовладений — демонтировали поврежденные конструкции, вывезли мусор, отремонтировали кровли и ограждения. Работы осложнялись подтоплением из-за подъема воды в реке на 1,1 м, но команда справилась.

ГК «КОРТРОС» участвует в Международном форуме 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге с 29 сентября по 2 октября. Компания представила модель социально ориентированного девелопмента, при которой строительство жилья становится лишь первым шагом к созданию полноценной городской среды. На стенде девелопера — не рендеры фасадов и планировки квартир, а «Карта добрых дел»: более 50 системных социальных инвестиций, реализованных параллельно со строительством. Экспозиция сгруппирована по направлениям: модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие районов, инвестиции в здоровье, поддержка образования, создание условий для творчества, объединение людей, создание парков и возрождение исторических территорий.

ГК «КОРТРОС» входит в число крупнейших девелоперов России по версии Единого ресурса застройщиков. К 2026 году группа ввела в эксплуатацию свыше 4,5 млн кв. м жилья, а ее портфель проектов достиг 10 млн кв. м в 11 регионах страны. Флагманский проект компании — район «Академический» в Екатеринбурге, один из крупнейших в России и Европе проектов комплексного освоения территории. ГК «КОРТРОС» реализует его в лице компании АО СЗ «РСГ-Академическое».