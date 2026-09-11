Уральский холдинг «Атом» вошел в тройку социально ответственных девелоперов России

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Аналитический центр «Эксперт» опубликовал результаты третьего всероссийского рейтинга социально ответственных девелоперов. По итогам оценки проектов, реализованных в 2023–2025 годах крупнейшими застройщиками жилья страны, третье место занял уральский строительный холдинг «Атом».

В пресс-службе «Атома» сообщили, что аналитики оценивали вклад крупнейших девелоперов страны в формирование комфортной городской среды: масштаб ввода объектов социальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и сохранение культурного наследия.

«Мы разработали комплексную оценку, в которой смотрим не только на масштаб ввода школ и детских садов по всей стране, но и, например, сохранение объектов культурного наследия, благоустройство общественных пространств. Рейтинг позволяет отслеживать успехи не только крупных федеральных игроков, но и региональных компаний, действующих на локальных рынках. Вхождение в лидеры рейтинга – подтверждение того, что компания комплексно заботится о создании комфортной среды для жителей городов, в которых она строит», — отметила замдиректора аналитического центра «Эксперт» Кристина Чукавина.

Сегодня в портфеле реализованных инфраструктурных проектов холдинга «Атом» — детские сады, больницы, современные школы, а также спортивные и культурные учреждения. Холдинг системно работает в рамках как госконтрактов, так и государственно-частного партнерства. Кроме того, «Атом» вносит вклад в реконструкцию памятников архитектуры и сохранение исторического наследия города: холдинг выполнил реконструкцию архитектурной жемчужины Екатеринбурга – Дома Севастьянова, а также Театра юного зрителя, культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», Дома Сяно и т.д.

«Наша компания родом с Урала, мы здесь живем, работаем и никуда не собираемся уезжать, здесь растут наши дети, поэтому развивать родной город и создавать больше поводов его любить — наша миссия. Мы стремимся не просто строить, а создавать социальные, культурные и креативные проекты, ведь город — тоже наш дом и в нем должно быть уютно. Мы рассматриваем социокультурные инициативы как инвестиции в городские сообщества. Это позволяет удерживать таланты и делает город привлекательным для жизни, работы и путешествий», — сказал коммерческий директор холдинга «Атом» Данил Кузнецов и напомнил, что в прошлом году «Атом» был удостоен премии «Номер один» в номинации «Создание комфортной городской среды».