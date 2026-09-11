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Уральский холдинг «Атом» вошел в тройку социально ответственных девелоперов России

Фото предоставлено холдингом «Атом»
Фото предоставлено холдингом «Атом»
Фото предоставлено холдингом «Атом»
Фото предоставлено холдингом «Атом»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Аналитический центр «Эксперт» опубликовал результаты третьего всероссийского рейтинга социально ответственных девелоперов. По итогам оценки проектов, реализованных в 2023–2025 годах крупнейшими застройщиками жилья страны, третье место занял уральский строительный холдинг «Атом».

В пресс-службе «Атома» сообщили, что аналитики оценивали вклад крупнейших девелоперов страны в формирование комфортной городской среды: масштаб ввода объектов социальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и сохранение культурного наследия.

«Мы разработали комплексную оценку, в которой смотрим не только на масштаб ввода школ и детских садов по всей стране, но и, например, сохранение объектов культурного наследия, благоустройство общественных пространств. Рейтинг позволяет отслеживать успехи не только крупных федеральных игроков, но и региональных компаний, действующих на локальных рынках. Вхождение в лидеры рейтинга – подтверждение того, что компания комплексно заботится о создании комфортной среды для жителей городов, в которых она строит», — отметила замдиректора аналитического центра «Эксперт» Кристина Чукавина.

Сегодня в портфеле реализованных инфраструктурных проектов холдинга «Атом» — детские сады, больницы, современные школы, а также спортивные и культурные учреждения. Холдинг системно работает в рамках как госконтрактов, так и государственно-частного партнерства. Кроме того, «Атом» вносит вклад в реконструкцию памятников архитектуры и сохранение исторического наследия города: холдинг выполнил реконструкцию архитектурной жемчужины Екатеринбурга – Дома Севастьянова, а также Театра юного зрителя, культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», Дома Сяно и т.д.

«Наша компания родом с Урала, мы здесь живем, работаем и никуда не собираемся уезжать, здесь растут наши дети, поэтому развивать родной город и создавать больше поводов его любить — наша миссия. Мы стремимся не просто строить, а создавать социальные, культурные и креативные проекты, ведь город — тоже наш дом и в нем должно быть уютно. Мы рассматриваем социокультурные инициативы как инвестиции в городские сообщества. Это позволяет удерживать таланты и делает город привлекательным для жизни, работы и путешествий», — сказал коммерческий директор холдинга «Атом» Данил Кузнецов и напомнил, что в прошлом году «Атом» был удостоен премии «Номер один» в номинации «Создание комфортной городской среды».

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