Жителей Ревды продолжают снабжать теплом после аварии на сетях

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. В Ревде (Свердловская область) продолжается подача тепла в жилые дома и социальные объекты после аварии на теплосетях. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, из‑за аварийной остановки газотурбинной теплоэлектроцентрали теплоснабжение организовано на сниженных параметрах.

Для поддержания стабильной работы системы часть города перевели на подачу теплоносителя от резервной котельной № 2. Тепло поступает в том числе в Ревдинскую городскую больницу. Для обеспечения пациентов и персонала горячей водой в отделениях есть водонагреватели.

Специалисты Единой теплоснабжающей компании Ревды ведут поиск повреждений на тепловых сетях. В ликвидации последствий аварии задействованы 13 человек, в том числе три сотрудника МЧС. Ситуация находится под контролем администрации Ревды и министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.