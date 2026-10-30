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Предприниматель предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на 72,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2206. Прокуратура Свердловской области направила в суд в Перми уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвиняемым проходит житель Ноябрьска (Ямало‑Ненецкий автономный округ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, будучи фактическим руководителем ООО «АК Спец Сервис», он с апреля 2018 года по март 2021 года подавал в налоговые органы недостоверные декларации по НДС. В частности, речь идет о декларациях за 2–4 кварталы 2018 года, а также за все кварталы 2019 и 2020 годов. Кроме того, в отчетность были внесены заведомо ложные данные о сделках с рядом организаций.

В результате действий обвиняемого федеральный бюджет недополучил свыше 72,4 млн руб. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество фигуранта наложен арест — его стоимость превышает 73 млн руб. Уголовное дело передано на рассмотрение в Свердловский районный суд Перми.

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