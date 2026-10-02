В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о неуплате налогов больше чем на 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Проминвест». Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с апреля 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемый представил в налоговый орган недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость организации за II-IV кварталы 2019 года, I, III и IV кварталы 2020 года, I-IV кварталы 2021 года, а также ложные сведения о заключенных с рядом организаций сделках.

«В результате в федеральный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму свыше 113,7 млн руб. В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество организации стоимостью свыше 112,7 млн руб. наложен арест», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.