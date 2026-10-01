Прокуратура утвердила обвинение директору «Ремэнергоресурса» по неуплате налогов

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2026. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Ремэнергоресурс», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 263,4 млн руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, с января 2020 года по март 2023 года руководитель компании представлял в налоговый орган недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость за первый-четвертый кварталы 2020-2022 годов. Кроме того, он указывал заведомо ложные сведения о заключенных с рядом организаций сделках.

В результате в федеральный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму свыше 263,4 млн руб.

Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в особо крупном размере»).

Обвиняемый признал вину и добровольно возместил причиненный ущерб на сумму свыше 238,5 млн руб.

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого и организации стоимостью свыше 27 млн руб. наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.