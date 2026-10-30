В России закрыли две трети отельно-курортных госпроектов

УрБК, Москва, 30.10.2026. В России закрыли или планируют закрыть 90 из 131 проекта новых отелей и курортов, которые курирует «Туризм.РФ». Такие данные следуют из аудита Счетной палаты.

Среди прекращенных проектов в портфеле корпорации — «Зеленый мыс» в Иркутской области стоимостью 10,2 млрд рублей, «Коприно Посад» в Ярославской области (7,6 млрд), комплекс «Речкуновский» в Новосибирской области (5,7 млрд). Счетная палата также рекомендовала вернуть в федеральный бюджет почти 21 млрд руб. неиспользованных средств корпорации. В «Туризм.РФ» заявили «Известиям», что деньги находятся на казначейских счетах, а решение о дальнейших действиях примут акционеры.

Основной причиной закрытия стал рост стоимости кредитов, считают отдельные эксперты. Многие проекты формировались в 2021–2023 годах, когда заемные средства были значительно дешевле. Одновременно подорожали строительные материалы, рабочая сила и инженерные системы, поэтому часть объектов перестала соответствовать изначальной экономике.

Большинство закрываемых проектов пока не дошли до строительства. Поэтому рынок теряет не номера, которые должны были появиться в ближайшее время, а будущий прирост предложения — прежде всего на 2028–2032 годы. Последствия сокращения числа проектов проявятся не сразу. При этом замедление ввода новых объектов уже заметно. По программе льготного кредитования к концу 2026 года планируется ввести около 800 номеров, резюмируют эксперты.