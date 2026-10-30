В Ревде из-за аварии отключены ГВС и отопление

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. В Ревде (Свердловская область) из-за коммунальной аварии в домах отключены горячее водоснабжение и отопление. Информацию об этом подтвердили в администрации муниципалитета.

По данным мэрии, из-за остановки ТЭЦ прорвало сети. Для восстановления подачи ГВС и тепла в городе готовятся к запуску котельной №2.

«После восстановления отопления возобновится подача горячей воды. В районах обнаружения прорывов горячее водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ», — уточнили в горадминистрации.