Роскомнадзор стал чаще штрафовать операторов связи

УрБК, Москва, 30.10.2026. За девять месяцев 2026 года Роскомнадзор завел 329 дел за нарушения в идентификации абонентов и противодействии подмене номера, что на 26% больше, чем за весь прошлый год. Объем этих штрафов достиг почти 280 млн руб., пишет «Коммерсантъ».

В статистику вошли дела за превышение лимита сим-карт, отсутствие проверки данных абонента, непредставление сведений в «Антифрод», оказание услуг без передачи данных в ЕСИА. За все время Роскомнадзор возбудил более 130 тыс. административных дел, общий объем штрафов превысил 1,8 млрд руб.

Сами операторы связи считают, что число дел выросло из-за неверной трактовки результатов автоматизированной системы проверки нарушений, а также отсутствия верификации смс-сообщений.

«Если на линии случился банальный микролаг и ответ платформы опоздал хотя бы на мгновение, алгоритм автоматически считает, что оператор намеренно пропустил мошенника. Итог — протокол и штраф до 1 млн руб. за обычный сетевой сбой», — рассказали в компании «Информзащита».