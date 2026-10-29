Посол Мексики стал почетным гостем фестиваля «Гитары и фраки» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Екатеринбурге в Камерном зале Свердловской государственной академической филармонии прошла fashion-увертюра фестиваля «Гитары и фраки». На открытии музыкального вечера присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мехиас.

Среди исполнителей в Камерном зале выступили три гитариста из Мексики: известный композитор Кутберто Кордова; профессор Автономного университета Бенито Хуареса в Оахаке и Высшей школы музыки штата Веракрус, доктор музыки в Университете Веракруса Бернардино Родригес и студент Российской академии музыки им. Гнесиных Хорхе Оливарес Санчес. Почетный гость вечера — Эдуардо Вильегас Мехиас, комментируя мероприятие, отметил, что предстарт фестиваля имеет международное значение.

«Мы в Мексике уважаем русскую культуру: литературу, музыку», — сказал дипломат.

К старту проекта дизайнер Лариса Султанова переосмыслила образ фрака — символа академической сцены, — превратив гитарные кофры в арт-объекты. Проект Ларисы Султановой «Три состояния фрака» представит три образа музыканта: «Бунтарь», «Карнавал» и «Классика». В деталях каждого кофра — невидимая сторона сценической жизни — труд, волнение и предвкушение выхода к публике.

С 11 по 20 ноября фестиваль «Гитары и фраки» представит шесть концертов — от классической музыки до джаза, босса-новы и фламенко. Возвращение проекта станет частью празднования 90-летия Свердловской филармонии и возможностью вновь открыть богатство гитарного искусства.