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Вчера16:55

Посол Мексики стал почетным гостем фестиваля «Гитары и фраки» в Екатеринбурге

Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Екатеринбурге в Камерном зале Свердловской государственной академической филармонии прошла fashion-увертюра фестиваля «Гитары и фраки». На открытии музыкального вечера присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мехиас.

Среди исполнителей в Камерном зале выступили три гитариста из Мексики: известный композитор Кутберто Кордова; профессор Автономного университета Бенито Хуареса в Оахаке и Высшей школы музыки штата Веракрус, доктор музыки в Университете Веракруса Бернардино Родригес и студент Российской академии музыки им. Гнесиных Хорхе Оливарес Санчес. Почетный гость вечера — Эдуардо Вильегас Мехиас, комментируя мероприятие, отметил, что предстарт фестиваля имеет международное значение.

«Мы в Мексике уважаем русскую культуру: литературу, музыку», — сказал дипломат.

К старту проекта дизайнер Лариса Султанова переосмыслила образ фрака — символа академической сцены, — превратив гитарные кофры в арт-объекты. Проект Ларисы Султановой «Три состояния фрака» представит три образа музыканта: «Бунтарь», «Карнавал» и «Классика». В деталях каждого кофра — невидимая сторона сценической жизни — труд, волнение и предвкушение выхода к публике.

С 11 по 20 ноября фестиваль «Гитары и фраки» представит шесть концертов — от классической музыки до джаза, босса-новы и фламенко. Возвращение проекта станет частью празднования 90-летия Свердловской филармонии и возможностью вновь открыть богатство гитарного искусства.

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