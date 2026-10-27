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В Свердловской филармонии состоится fashion-увертюра к фестивалю «Гитары и фраки»

УрБК Екатеринбург, 27.10.2026. В Екатеринбурге в камерном зале Свердловской государственный академической филармонии состоится предстарт фестиваля «Гитары и фраки».

В нем примут участие три гитариста из Мексики:

Кутберто Кордова — известный гитарист и композитор;
Бернардино Родригес — профессор Автономного университета Бенито Хуареса в Оахаке и Высшей школы музыки штата Веракрус, доктор музыки в Университете Веракруса;
Хорхе Оливарес Санчес — учился в Национальной консерватории Мексики, в настоящее время — студент Российской академии музыки им. Гнесиных.

Специально к старту проекта дизайнер Лариса Султанова переосмыслила образ фрака — символа академической сцены, — превратив гитарные кофры в арт-объекты. Проект Ларисы Султановой «Три состояния фрака» представит три образа музыканта: «Бунтарь», «Карнавал» и «Классика». В деталях каждого кофра — невидимая сторона сценической жизни — труд, волнение и предвкушение выхода к публике.

С 11 по 20 ноября фестиваль «Гитары и фраки» представит шесть концертов — от классической музыки до джаза, босса-новы и фламенко. Возвращение проекта станет частью празднования 90-летия Свердловской филармонии.

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