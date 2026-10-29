Промпроизводство в Свердловской области в сентябре выросло на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Промышленное производство в Свердловской области в сентябре 2026 года выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом за девять месяцев показатель снизился на 4,5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

В сентябре индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил 104,9% к уровню сентября 2025 года, в добыче полезных ископаемых — 104%, в энергетическом секторе — 102,1%. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений показатель составил 93,4%.

По итогам января - сентября 2026 года индекс промышленного производства в регионе составил 95,5% к аналогичному периоду прошлого года. В обрабатывающих производствах он достиг 95,2%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром — 103,2%.

Среди обрабатывающих отраслей рост за девять месяцев отмечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 45,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 37,3%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки — на 10,7%. Выпуск пищевых продуктов увеличился на 4,2%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 3,5%.

Наиболее заметное снижение за январь - сентябрь зафиксировано в производстве текстильных изделий — на 29,1%, электрического оборудования — на 19,4%, прочих готовых изделий — на 17,1%. Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, сократился на 11,6%, объем полиграфической деятельности и копирования носителей информации — на 8,6%, металлургического производства — на 8,4%.