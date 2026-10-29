Ответственность на доставке
Законодатели готовятся ужесточать ответственность сервисов доставки за вред, нанесенный потребителю. Так, Совет Федерации рекомендовал Роспотребнадзору проработать требования, согласно которым сервисы доставки должны будут отвечать за качество готовой еды наравне с поставщиками.
Предлагаемый подход к контролю за качеством готовой еды предполагает, что агрегатор не сможет полностью дистанцироваться от деятельности поставщика. Сервисам предлагают проверять наличие необходимых уведомлений, регистрацию контрагентов в системе маркировки, разрешительную документацию, а также учитывать ранее выявленные нарушения. Если компания заключит договор с поставщиком, несмотря на наличие таких нарушений, ответственность за качество продукции предлагается возлагать и на нее, отмечают «Известия».
Эта инициатива касается пищевой безопасности, но поднимает более широкий вопрос о роли агрегаторов в экономике платформенного типа. Если компания организует взаимодействие между заказчиком и исполнителем, устанавливает правила работы и получает доход от услуги, в каких случаях она должна отвечать за последствия деятельности партнера?
В курьерской доставке этот вопрос особенно актуален из-за широкого использования электровелосипедов разного типа и электросамокатов. Они позволяют быстро выполнять заказы, но одновременно становятся участниками дорожного движения, создавая риски для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.
По данным свердловского управления ГАИ, с начала года в регионе зафиксировано 101 ДТП с участием электровелосипедов, что на 159% превышает показатели прошлого года. Каждое второе ДТП зарегистрировано в Екатеринбурге — 73 аварии (рост на 180%). Отметим, что речь идет именно об авариях, которые попали в сводку ГАИ. Немало случаев, когда автомобилисты или владельцы средств индивидуальной мобильности не вызывают сотрудников ДПС. Такие ДТП в сводку не попадают. Сколько аварий произошло с участием курьеров, ведомство не уточняет, и ведет ли ГАИ такую статистику — неизвестно.
При этом электровелосипеды, используемые курьерами, отличаются от прокатных самокатов особенностями эксплуатации. Доставщики могут работать на собственном или арендованном транспорте, а порядок его обслуживания и проверки технического состояния зависит от конкретной модели сотрудничества.
Ранее сервисы доставки сообщали ИАА УрБК о страховых программах для курьеров и третьих лиц. В частности, в Яндексе заявляли о страховании участников процесса доставки с максимальной выплатой по базовой программе в размере 2 млн рублей. В «Самокате» сообщали о бесплатной страховой программе для курьеров-партнеров на время выполнения заказов.
Однако наличие страхования не снимает вопросов о том, кто именно может рассчитывать на выплату, какие события признаются страховыми и каким образом пострадавшему подтвердить право на компенсацию. Не менее важен и вопрос о том, что происходит, если страховка не покрывает весь причиненный ущерб или ее условия не позволяют получить выплату.
Для пострадавшего в ДТП принципиальным становится не только установление виновника, но и наличие реального механизма возмещения вреда. Если у курьера нет имущества или доходов, достаточных для компенсации, даже решение суда может не гарантировать быстрого восстановления нарушенных прав.
Другой вопрос, что, по словам юристов, с сервисов в теории можно взыскать ущерб. Статья 1068 Гражданского кодекса РФ предусматривает возмещение вреда юридическим лицом или гражданином, если он причинен работником при исполнении трудовых обязанностей. Таковыми признаются и лица, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если они действовали или должны были действовать по заданию соответствующей организации и под ее контролем за безопасным ведением работ. То есть курьеры под действие этой нормы попадают.
Это означает, что в определенных обстоятельствах потерпевший может предъявить требования не только к непосредственному причинителю вреда, но и к организации. Однако применение нормы зависит от характера отношений между сторонами и обстоятельств конкретного происшествия. Само по себе наличие курьера в приложении агрегатора не доказывает, что сервис должен компенсировать ущерб.
В случае с платформенной занятостью правовая оценка может быть сложнее, чем при обычных трудовых отношениях. Курьер может сотрудничать с компанией напрямую, работать через партнера или выполнять заказы на иных договорных условиях. Поэтому для определения ответственной стороны важно установить, кто фактически организовывал работу доставщика, давал ему задания и контролировал условия их выполнения.
Показательна в этом отношении ситуация с сервисами кикшеринга. Как сообщала «Российская газета», вопрос финансовой ответственности операторов за ДТП с участием арендованных электросамокатов также вызывает споры. Сам факт предоставления транспорта в аренду не означает автоматической обязанности сервиса возместить любой ущерб: значение имеют обстоятельства происшествия, основания ответственности и применимые нормы закона.
При этом в гражданском законодательстве предусмотрены механизмы возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, в том числе в статье 1079 ГК РФ. Возможность применения этой нормы к конкретному транспортному средству и возложения ответственности на определенное лицо требует отдельной правовой оценки с учетом того, кто владел транспортом и на каких основаниях он использовался.
Пока регулирование курьерской деятельности и коммерческого использования электровелосипедов остается неоднородным. В отдельных регионах вводятся ограничения и дополнительные требования к передвижению курьеров, однако единый механизм распределения ответственности между доставщиком, сервисом и владельцем транспорта нуждается в дальнейшей проработке.
Компании уже участвуют в организации доставки: они могут предоставлять транспорт, устанавливать требования к исполнителям, проводить обучение правилам дорожного движения, ограничивать доступ к заказам за нарушения и организовывать обслуживание техники. Степень такого участия различается, но она может иметь значение при оценке роли сервиса в возникновении риска.
Если подход к ответственности агрегаторов за деятельность партнеров будет расширяться, логично отдельно рассмотреть и ситуацию с ДТП. Возможные решения могут включать обязательное страхование гражданской ответственности курьеров, специальные требования к страховым программам сервисов или установление четких критериев, при которых компания отвечает за вред, причиненный доставщиком во время выполнения заказа.
С учетом того, что законодатели уже обсуждают совместную ответственность сервисов доставки и рестораторов за отравление потребителей, дискуссия может выйти и на обсуждение ответственности агрегаторов за растущее число аварий. Соответствующие инициативы могут появиться при подготовке поправок к закону о платформенной экономике, который уже принят Госдумой,