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Вчера11:28

Сервисы доставки обяжут нести ответственность за качество готовой еды наравне с поставщиками

УрБК, Москва, 27.10.2026. Сервисы доставки обяжут нести ответственность за качество готовой еды наравне с поставщиками.Это следует из обращения Совета Федерации в Роспотребнадзор, которому сенаторы порекомендовали проработать такие требования.

Согласно документу, компании должны будут проверять наличие у контрагентов уведомления Роспотребнадзора о начале их деятельности, регистрации в системе маркировки и прослеживаемости, а также разрешительной документации на продукцию.

Кроме того, сервисы доставки на этапе заключения договоров должны будут узнавать, есть ли в деятельности контрагентов ранее выявленные нарушения. Если сделка состоится при наличии таких нарушений, то сами сервисы наравне с поставщиками будут нести ответственность.

Следующим шагом в усилении контроля должна стать разработка отраслевого меморандума, который закрепит передовые практики проверки поставщиков, контроля качества продукции и защиты прав потребителей. Документ станет инструментом добровольного повышения качества сервиса для всех участников рынка, добавил он.

«Известия» направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать данные ему рекомендации. Как сообщало ведомство в начале 2026-го, более 60% проб из 900 образцов готовой еды, отобранных в 2025 году, не соответствовали санэпидтребованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружена патогенная микрофлора. 

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