БК УГМК в шестой раз выиграл Суперкубок России по баскетболу

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга в шестой раз стал обладателем Суперкубка России. В финальном матче турнира команда 28 октября обыграла курское «Динамо» со счетом 77:66 на площадке соперника.

Самым ценным игроком матча (MVP) признана баскетболистка УГМК Мария Клюндикова, набравшая 15 очков, сделавшая восемь подборов и семь результативных передач.

Турнир проводился в шестой раз, и во всех розыгрышах победителем становился клуб из Екатеринбурга.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата УГМК проведет 2 ноября на домашней площадке в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Соперником команды станет «Енисей» из Красноярского края.