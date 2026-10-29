«Яндекс» отозвал прогнозы по выручке после пожаров в ЦОД

УрБК, Москва, 29.10.2026. «Яндекс» отозвал ранее опубликованные прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год после октябрьских пожаров в дата-центрах. Об этом говорится в отчете компании.

«Компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. «Яндекс» рассмотрит возможность возобновить публикацию прогнозов начиная со следующего квартала», — говорится в сообщении.

УрБК сообщал, что повреждение трех важных дата-центров «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, называемых в самой компании «железным сердцем», привело к масштабным сбоям в работе цифровых сервисов компании и сторонних платформ. Восстановление инфраструктуры осложняется необходимостью оценить повреждения и заменить оборудование, поставки которого могут занять до полугода. Последствия затронули не только пользователей, но и бизнес, зависящий от облачных мощностей, рекламных инструментов и платежных сервисов компании.