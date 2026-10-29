ГлавнаяНовости
Сегодня13:51

«Яндекс» отозвал прогнозы по выручке после пожаров в ЦОД

УрБК, Москва, 29.10.2026. «Яндекс» отозвал ранее опубликованные прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год после октябрьских пожаров в дата-центрах. Об этом говорится в отчете компании. 

«Компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. «Яндекс» рассмотрит возможность возобновить публикацию прогнозов начиная со следующего квартала», — говорится в сообщении. 

УрБК сообщал, что повреждение трех важных дата-центров «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, называемых в самой компании «железным сердцем», привело к масштабным сбоям в работе цифровых сервисов компании и сторонних платформ. Восстановление инфраструктуры осложняется необходимостью оценить повреждения и заменить оборудование, поставки которого могут занять до полугода. Последствия затронули не только пользователей, но и бизнес, зависящий от облачных мощностей, рекламных инструментов и платежных сервисов компании. 

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
12 октября 202613:54

Повреждение трех дата-центров «Яндекса» может привести к росту цен на облачные услуги

УрБК, Москва, 12.10.2026. Работа трех дата-центров «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях была нарушена в течение нескольких дней, что привело к сбоям сервисов компании и ее облачных клиентов. Восстановление инфраструктуры может потребовать значительных затрат и привести к росту цен на вычислительные мощности, пишет «Коммерсантъ». В ночь на 11 октября работа дата-центра во Владимирской области была полностью остановлена из-за повреждения инфраструктуры. Его мощность составляет около 40 МВт. На площадке также расположен суперкомпьютер «Галушкин», входящий в число наиболее
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, фотограф Евгений Поторочин
03 декабря 202513:54

Половина российских компаний ждут от телеком-операторов развития цифровых процессов

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2025. В России 46% руководителей отечественных компаний ждут от телеком-операторов участия в развитии цифровых процессов и архитектуры бизнеса, а 52% — глубокого понимания отрасли и способности предлагать комплексные решения. Об этом говорится в совместном исследовании «МегаФона» и Ассоциации менеджеров. Исследование показывает, что российский бизнес становится более открытым к цифровым продуктам, которые оператор связи способен предоставить наравне с ИТ-компаниями. Руководители отмечают интерес к внедрению облачных решений и технологий автоматизации, инструментов