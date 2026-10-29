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В Свердловской области отменили все ограничения на продажу топлива

УрБК, Москва, 29.10.2026. В течение октября власти и компании 15 регионов РФ отменили ограничения на отпуск топлива на заправках, в том числе в Свердловской и Тюменских областях.

Свободно заправляться теперь можно также в Рязанской, Липецкой, Костромской, Воронежской, Новосибирской, Томской и Владимирской областях, а также в Красноярском крае, на Ставрополье, в Карелии и Мордовии. Ограничения полностью сняли в Севастополе и Крыму.

В некоторых регионах ограничения сохраняются. В ЯНАО на некоторых АЗС сохраняются ограничения по объему отпуска и запрет на заправку в канистры, однако ситуация улучшается. В Тамбовской области по-прежнему действуют лимиты на отпуск топлива в одни руки и запрет на заправку в канистры, но систему «чет-нечет» отменили. В отдельных районах Ленинградской области могут возникать сложности с поставками топлива.

Росстат зафиксировал снижение цен более чем в 50 регионах на неделе с 20 по 26 октября. В Госдуме отметили, что стабилизации способствовали принятые властями меры. Однако эксперты считают, что существенного удешевления топлива в рознице ожидать не стоит. «Известия» направили запросы в Минэнерго, в крупнейшие нефтяные компании и администрации регионов. 

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