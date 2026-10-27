Топливо разогнало цены

Перебои с поставками моторного топлива стали основным фактором роста годовой инфляции в Свердловской области в сентябре. По оценке Уральского главного управления Банка России, годовой показатель увеличился до 6,8%, а подорожание бензина повлияло не только на расходы автомобилистов, но и на стоимость перевозок, других товаров и услуг.

«В Свердловской области годовая инфляция выросла и составила 6,8%, это немного выше, чем в целом по России. Основной вклад внесла ситуация с моторным топливом: сложности в поставках привели к росту цен на АЗС. Удорожание перевозок транслируется и в цены прочих товаров и услуг», — сообщила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Можно говорить о том, что последствия перебоев с бензином, которые в конце лета сопровождались очередями на заправках и обращением региональных властей в федеральное министерство, отразились и на потребительских ценах.

Сложности с обеспечением бензином Свердловской области обострились в конце августа 2026 года. Автомобилисты столкнулись с очередями на заправках, а на отдельных станциях возникли ограничения на продажу топлива. Причиной ситуации власти называли временный дефицит у регионального поставщика, связанный с перестройкой логистики.

Особенность свердловского рынка заключается в высокой доле одной сети: около 50% автозаправочных станций региона приходится на «ЛУКОЙЛ». На фоне проблем с поставками у этой компании выросла нагрузка на заправки конкурентов. По данным региональных властей, в тот период объем реализации топлива на АЗС «Газпромнефти» увеличился на 70% относительно аналогичного периода предыдущего года, а на заправках «Башнефти» — на 20%.

В правительстве Свердловской области также указывали на сезонный рост спроса, связанный с окончанием отпусков и подготовкой к началу учебного года. Дополнительным фактором стал ажиотаж: автомобилисты старались заправлять полные баки, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации.

30 августа по итогам совещания под руководством губернатора Дениса Паслера региональные власти сообщили об обращении в Минэнерго РФ. Свердловская область попросила перераспределить поставки между «ЛУКОЙЛом» и «Газпромнефтью», чтобы увеличить объемы топлива на заправках первой компании и снизить нагрузку на другие сети.

При этом власти заявляли, что объемы поставок в регион на предыдущей неделе не сократились относительно предшествующего периода. В полном объеме топливом обеспечивались медицинские учреждения, аварийно-спасательные и пожарные службы, общественный транспорт и другие социально значимые потребители. Региональный агропромышленный комплекс также был обеспечен необходимыми ресурсами.

Перебои в августе стали не первым эпизодом топливного кризиса в Свердловской области в 2026 году. В июне на отдельных АЗС также наблюдались очереди, некоторые заправки вводили ограничения на продажу бензина, а часть временно прекращала работу из-за его нехватки.

К середине июля ситуация частично стабилизировалась. Однако в конце августа проблемы с поставками вновь обострились. В результате вопрос обеспечения региона моторным топливом потребовал вмешательства областных властей и обращения в федеральное министерство.

Влияние топливного рынка на инфляцию фиксировалось и до августовского обострения. По данным Банка России, в июле годовая инфляция в Свердловской области составляла 6,23%. Тогда регулятор также отмечал, что наиболее заметный вклад в удорожание непродовольственных товаров внесло моторное топливо, цены на которое росли на фоне сокращения предложения.

Помимо топлива, по данным Свердловскстата, в сентябре в регионе подорожали и другие товары. Цены на смартфоны выросли на 4,2%, USB-флеш-накопители — на 5%, планшеты — на 2,4%, ноутбуки — на 2,2%, телевизоры — на 2,1%. На 0,78% подорожали электротовары и бытовые приборы, на 0,41% — строительные материалы. Среди продуктов питания заметнее всего выросли цены на помидоры — на 11,6%, икру лососевых рыб — на 7,8%, куриные яйца — на 5,9%. При этом бензин АИ-98 и выше подорожал на 1,6%, АИ-92 — на 1,1%, АИ-95 — на 0,9%, а газовое моторное топливо — на 6,8%. Данные показывают, что рост цен затронул широкий круг потребительских товаров, однако сами по себе не позволяют отнести все эти изменения исключительно к увеличению транспортных расходов.

В сентябре годовая инфляция достигла 6,8%. По оценке Марины Мясниковой, ситуация с моторным топливом стала основным фактором, повлиявшим на динамику цен в регионе.

Рост стоимости бензина влияет на экономику не только через расходы владельцев автомобилей. Перевозчики используют топливо при доставке сырья, комплектующих и готовой продукции. Увеличение транспортных затрат может отражаться на себестоимости товаров и услуг, а затем — на ценах для конечных потребителей.

По словам М. Мясниковой, в сентябре в Свердловской области заметно подорожали электроника и бытовая техника. Среди причин она назвала увеличение логистических издержек и колебания валютного курса.

При этом перенос дополнительных затрат на потребителей происходит по-разному. Он зависит от доли транспортных расходов в себестоимости продукции, условий контрактов, конкуренции и возможностей компаний компенсировать подорожание за счет собственной маржи. Поэтому рост цен на бензин не означает одинакового увеличения стоимости всех товаров и услуг.

На фоне инфляционных процессов меняется и поведение потребителей. По оценке Уральского ГУ Банка России, жители региона стали осторожнее планировать крупные покупки, а потребительская активность постепенно замедляется.

За год объем розничного кредитования в Свердловской области увеличился на 7,5%. Средства населения на вкладах выросли на 11% и к сентябрю достигли 1,7 трлн руб. В регуляторе отмечают, что ставки по депозитам остаются привлекательными и перекрывают инфляцию.

Несмотря на некоторое улучшение оценок делового климата, предприятия региона продолжают учитывать риски дальнейшего увеличения расходов. По данным опросов Банка России, в октябре уральские предприниматели стали оптимистичнее оценивать условия ведения бизнеса. Вместе с тем ценовые ожидания предприятий в сентябре — октябре выросли.

Это означает, что компании продолжают закладывать возможное увеличение затрат в свои планы. Помимо логистики, на себестоимость влияют стоимость сырья, оборудования, рабочей силы и другие производственные факторы.

Хотя в целом в Свердловской области, как и в целом на топливном рынке, ситуация стабилизировалась, сохраняются другие проинфляционные факторы, которые влияют на ценовые ожидания населения. Например, Банку России еще предстоит оценить недавнюю индексацию тарифов ЖКХ, которые тоже отразятся в ценах на товары и услуги. В целом же аналитики и экономисты пока не ждут возобновления движения со стороны Банка России в сторону снижения ключевой ставки, поскольку главный показатель — инфляции в 4% — далек от достижения.