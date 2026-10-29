Среди банков по сокращению депозитного портфеля лидирует Т-Банк

УрБК, Москва, 29.10.2026. Объем депозитов физических лиц в сентябре продолжил сокращаться. Наиболее сильное сокращение депозитного портфеля пришлось на Т-Банк — на 121,5 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Согласно отчетности банков, опубликованной на сайте ЦБ, объем депозитов физлиц (без учета ПСБ и ВБРР) за сентябрь сократился на 85,9 млрд руб., до 45 трлн руб. Согласно данным ЦБ, снижение в целом по сектору составило 51 млрд руб., до 46,8 трлн руб.

Сокращение за отчетный период наблюдалось наравне с Т-Банком у Газпромбанка, ВТБ и Сбербанка, тогда как Альфа-банк увеличил портфель на 114,5 млрд руб.

При этом сентябрьский отток оказался меньше августовского (107 млрд руб.). Эксперты допускают, что часть средств перетекает на накопительные счета. Конкуренция за вкладчиков усиливается, но повышать ставки для всех банки не спешат — сохранение маржинальности заставляет их ограничиваться точечными предложениями с дополнительными условиями.