Отельеры взвинтили цены

В Екатеринбурге на время Международного фестиваля молодежи существенно выросли цены на проживание в гостиницах. На пиковые даты стоимость номеров в отдельных отелях увеличилась более чем втрое по сравнению с обычными сентябрьскими тарифами, при этом большинство гостиниц из мониторинга уже не позволяют забронировать номер, в котором можно проживать непрерывно весь период мероприятия.

Согласно мониторингу УрБК, проведенному 11 августа, из 24 проверенных отелей Екатеринбурга только в восьми можно найти непрерывную бронь на весь период с 11 по 17 сентября. В 15 гостиницах свободные номера остаются только на отдельные даты либо с разрывами между периодами проживания. В одном из отелей мест на эти даты не осталось.

Наиболее заметный рост цен приходится на 13–16 сентября. Так, в «Атриум Палас Отеле» номер на 13 сентября сейчас стоит 39,6 тыс. руб. за ночь. Для сравнения, обычный сентябрьский тариф на двоих в этой гостинице составляет около 12,9 тыс. руб. Таким образом, стоимость проживания выросла более чем втрое.

Похожая ситуация сложилась в «Рамаде»: на 13 сентября номер предлагается за 35,5 тыс. руб. против обычных 11,5 тыс. руб. в сентябре — рост более чем в три раза. При этом на 11 и 17 сентября стоимость номера составляет 8,5 тыс. руб., то есть повышенный тариф приходится именно на середину фестивальной недели.

В отеле «Реноме» номер на протяжении всей недели можно забронировать по цене около 16,3 тыс. руб. за ночь. Обычный сентябрьский тариф в гостинице составляет около 8,3 тыс. руб., то есть проживание в дни фестиваля обходится примерно вдвое дороже.

В «Новотеле» стоимость номера на отдельные даты фестиваля достигает 13,94 тыс. руб. за ночь, тогда как обычная сентябрьская цена составляет около 8,4 тыс. руб. На 16 сентября непрерывная бронь в отеле уже недоступна.

В «Онегине» цены также заметно различаются в зависимости от даты. Если 11–12 сентября номер можно найти примерно за 6,5 тыс. руб., то 13 сентября его стоимость возрастает до 14 тыс. руб., 14–15 сентября — до 13,8 тыс., а 16 сентября — до 13,05 тыс. руб. Обычный сентябрьский тариф для двух взрослых составляет около 11,5 тыс. руб.

При этом подорожание наблюдается не во всех гостиницах. Например, в «Грин Парке» на 11 и 17 сентября номер стоит 8,2 тыс. руб., на 12 сентября — 8,6 тыс., а на 13 и 16 сентября — 9,2 тыс. руб. Обычный сентябрьский тариф для двух взрослых в отеле составляет около 8,2 тыс. руб.

Существенно отличается ситуация в пятизвездочных гостиницах. В «Высоцком» номер на 11 сентября можно забронировать за 11,5 тыс. руб., однако на остальные доступные даты стоимость составляет уже 17,5 тыс. рублей. В «Атриум Паласе» и «Рамаде» на отдельные дни цена превышает 35 тыс. руб. за ночь. При этом «Хаятт Ридженси» в мониторинге доступен только на 17 сентября — за 18,5 тыс. руб.

Наиболее сложно найти номер сразу на всю неделю именно в центральных гостиницах. В «Гранд Авеню», «Октябрьской», GrandHall и «Сьют Отеле» в мониторинге остались только отдельные даты. В «Ричмонде» доступны 10–11 и 17 сентября, но забронировать весь период фестиваля нельзя. В Emerald свободных номеров нет на 13–15 сентября. «Резиденция» на даты фестиваля в момент мониторинга была полностью недоступна.

Таким образом, выбор у туристов и гостей Екатеринбурга на фестивальную неделю существенно сужается: из 24 проверенных гостиниц непрерывное проживание с 11 по 17 сентября сейчас подтверждается только в восьми. В остальных случаях приходится либо менять отель в середине поездки, либо выбирать отдельные даты.

Наиболее заметный рост стоимости приходится на середину фестивальной недели: 13–16 сентября, тогда как ближе к началу и окончанию мероприятия тарифы в ряде гостиниц заметно ниже.Например, в «Атриум Палас Отеле» номер на 11 и 17 сентября стоит 10,4 тыс. руб. за ночь, однако 13 сентября цена взлетает до 39,6 тыс. руб. Таким образом, ценник в пиковые дни почти в четыре раза больше, чем в дни начала и завершения мероприятия. Похожая ситуация в «Рамаде», «Онегине», «Вознесенском» и в других отелях.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем примут участие около 10 тыс. молодых людей из 190 стран мира, в том числе 5 тыс. российских и 5 тыс. иностранных участников. Основными объектами проведения фестиваля определены кампус УрФУ и международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».