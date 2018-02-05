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В российских гостиницах в 2025 году появится 10 тыс. новых номеров

УрБК, Москва, 16.06.2025. В российских гостиницах в 2025 году появится около 10 тыс. новых номеров, что в 3,7 раза больше, чем в предыдущем году. Данный показатель будет рекордным за последние 11 лет (в 2014 году сдали 11,2 тыс. номеров). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании IBC Real Estate.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба связывает повышение активного строительства номеров с льготными кредитами под 2-5%. Вместе с тем, гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский считает, что фактором роста также является развитие внутреннего туризма и увеличение количества деловых поездок.

Так, по данным Росстата, за 2024 год в отечественных отелях разместились до 85,5 млн гостей (+10,9% к 2023 году). За январь-апрель текущего года также наблюдается рост числа людей, останавливающихся в отелях, по сравнению с таким же периодом прошлого года (+5%, до 25 млн человек).

Однако руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова предполагает, что ввод новых гостиничных номеров слабо повлияет на проблему дефицита мест. По ее мнению, современные отели составляют всего лишь 5,6% от общего числа гостиничного фонда в России.

Кроме того, замдиректора отдела стратегического и управленческого консалтинга CORE.XP Ксения Непомнящих не отрицает, что из-за пересмотра мер господдержки темпы роста предложений замедлятся.
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