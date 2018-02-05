В российских гостиницах в 2025 году появится 10 тыс. новых номеров

Партнер FIFA отменил бронь на 210 тыс. номеров в российских отелях

Число номеров в гостиницах России в 2015 году вырастет на 5 тыс. мест

УрБК, Москва, 30.03.2015. Номерной фонд российских гостиниц в 2015 году увеличится более чем на 5 тыс. номеров. Об этом ...