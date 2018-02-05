В российских гостиницах в 2025 году появится 10 тыс. новых номеров

УрБК, Москва, 05.02.2018. Официальный дилер FIFA — компания Match Accommodation отменила бронь на 210 тыс. номеров ...30.03.2015 Число номеров в гостиницах России в 2015 году вырастет на 5 тыс. мест
УрБК, Москва, 30.03.2015. Номерной фонд российских гостиниц в 2015 году увеличится более чем на 5 тыс. номеров. Об этом ...25.03.2014 Екатеринбург возглавил рейтинг по уровню комфорта и обслуживания в гостиницах
Екатеринбург занял первое место среди российских городов в рейтинге гостиничного направления в сферах гостеприимства и ...25.03.2014 Екатеринбург возглавил рейтинг по уровню комфорта и обслуживания в гостиницах
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2014. Екатеринбург занял первое место среди российских городов в рейтинге гостиничного ...12.10.2012 В Екатеринбурге классифицировано порядка 40% отелей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2012. Сфера гостеприимства Екатеринбурга в настоящее время представлена 99 гостиницами. Общее ...