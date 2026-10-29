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«МегаФон» запустил отечественные базовые станции на трассе М12 в Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, фотограф Евгений Поторочин

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. «МегаФон» запустил базовые станции российского производства на нескольких участках федеральной трассы М12 «Восток» в Свердловской области. Новое оборудование обеспечивает голосовую связь и мобильный интернет для автомобилистов и жителей близлежащих населенных пунктов, сообщили в пресс-службе оператора.

Базовые станции производства YADRO, входящей в ИКС Холдинг, установили в районе поселка Пионерского и деревни Марковой в Талицком районе, поселка Белоярского в Белоярском районе, а также деревни Билейки в Богдановичском районе.

Оборудование работает в среднечастотном диапазоне и обеспечивает покрытие радиусом до 4 км. Скорость передачи данных в зоне действия новых станций достигает 100 Мбит/с.

«Качественная связь в дороге имеет большое значение для безопасности и позволяет нашим абонентам оперативно дозвониться до близких или обратиться в экстренные службы. Мы продолжаем укреплять цифровой контур на федеральной трассе, проходящей через Свердловскую область, и теперь устойчивый сигнал сразу на нескольких участках М12 обеспечивает отечественное оборудование», — сообщил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Трасса М12 «Восток» протяженностью 1 тыс. 617 км соединяет Москву и Екатеринбург, проходя через Владимир, Муром, Арзамас, Казань и Нижнекамск. Благодаря развитию сети связи автомобилисты смогут пользоваться онлайн-навигаторами, стриминговыми сервисами и другими цифровыми услугами в пути.

В прошлом году оператор запустил базовые станции на участке Дюртюли — Ачит, который стал продолжением М12. Тогда оборудование установили в Ачитском и Красноуфимском районах Свердловской области.

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