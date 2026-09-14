«МегаФон» и YADRO запустили сеть 5G на российском оборудовании в Екатеринбурге

«МегаФон» и YADRO развернули сеть 5G на базе отечественного оборудования на площадке международного фестиваля молодежи в «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Сеть работает на базовых станциях YADRO, созданных на платформе 5G-Ready, в диапазоне n79. Абоненты «МегаФона» с совместимыми смартфонами в зоне действия базовых станций могут подключиться к сети пятого поколения без предварительной регистрации и специальной настройки устройств.

На стенде ИКС Холдинга посетители фестиваля также смогут познакомиться со сценариями применения 5G и оценить возможности технологии.

«Демонстрацией работы новой технологии на Международном фестивале молодежи мы подтверждаем, что отечественные технологии уже приходят и в 5G. Сеть пятого поколения на площадке мероприятия поможет иностранным гостям налаживать коммуникацию, организаторам и волонтерам — оперативно решать вопросы навигации и координировать действия, а участникам — делиться моментами праздника мгновенно», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

«Запуск 5G в России переводит развитие мобильных сетей на новый технологический этап, и принципиально важно, что наше оборудование подходит к нему уже готовым. Мы изначально создавали телеком-платформу YADRO с учетом дальнейшего развития стандартов связи. И сегодня мы показываем работу российской базовой станции с обычными пользовательскими смартфонами в открытой среде. Это важный шаг на пути от разработки и испытаний к практическому применению передовых технологий», — отметил директор по развитию бизнеса YADRO Денис Каржавин.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В нем принимают участие около 10 тыс. человек из 191 страны. В программу входят выставки, открытые сессии, концерты и ток-шоу.