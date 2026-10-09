YADRO показала рекордную скорость LTE на ИТ форуме «Цифровые решения»

УрБК, Москва, 02.10.2026. На ИТ форуме «Цифровые решения» базовая станция YADRO BTS8100, развернутая в сети «МегаФон»а, продемонстрировала скорость передачи данных свыше 800 Мбит/с по технологии LTE. Это рекордный показатель для LTE-оборудования российского производства, отмечает пресс-служба оператора связи.

Достичь такого результата удалось за счет комплекса технологических решений. Ключевым элементом стал новый радиомодуль вендора для диапазонов 2100 и 2600 МГц — первое в линейке компании решение с четырьмя антенными портами и поддержкой MIMO 4×4.

В связке с ним работали модуляция 256 QAM и функционал агрегации трех несущих, реализованный в актуальной версии ПО базовой станции. Именно сочетание этих трех технологий — MIMO 4×4, 256 QAM и агрегации — позволило кратно повысить эффективность использования радиочастотного ресурса и вывести скорость на рекордный уровень.

В настоящее время на российских LTE-сетях средние скорости составляют десятки мегабит в секунду, а даже в крупнейших городах обычно не выходят за пределы первой сотни мегабит. Результат свыше 800 Мбит/с показывает значительный запас производительности платформы YADRO. Оборудование готово к эксплуатации на высоконагруженных участках — в мегаполисах, транспортных узлах, деловых кластерах и на площадках массовых мероприятий.

Динамика роста производительности оборудования за полтора года также впечатляет: на форуме ЦИПР 2025 эта же платформа показывала скорость LTE до 300 Мбит/с. Таким образом, прирост составил более чем в 2,5 раза. Новые показатели подтверждают, что платформа способна работать со скоростями, типичными для сетей 5G. Демонстрация возможностей базовой станции на «Цифровых решениях» на практике подтвердила зрелость отечественной телеком платформы YADRO и ее способность реализовывать современные механизмы повышения емкости и производительности LTE-сетей.