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«МегаФон» и YADRO провели первый стрим в сети 5G на российском оборудовании

Фото: пресс-служба «МегаФон»
Фото: пресс-служба «МегаФон»
Фото: пресс-служба «МегаФон»
Фото: пресс-служба «МегаФон»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. «МегаФон» и YADRO (входит в ИКС Холдинг) провели первую в России прямую видеотрансляцию между Москвой и Екатеринбургом с использованием сети 5G на отечественном оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе «МегаФона».

Прямой эфир с участниками Международного фестиваля молодежи, который проходит в «Екатеринбург-Экспо», провел техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom.

Трансляция стала пользовательским сценарием работы развернутой на фестивале сети пятого поколения. По данным компании, высокая скорость передачи данных и низкая задержка 5G позволяют проводить прямые эфиры с высоким качеством изображения и стабильным соединением. Во время стрима В. Петухов обсудил с участниками фестиваля развитие технологий, новые возможности мобильных устройств и потенциальное влияние 5G на цифровые сервисы.

«35 лет назад в России состоялся первый звонок по сотовой связи, а сегодня мы уже ведем прямой эфир через сеть 5G на российском оборудовании. Технологии становятся по-настоящему интересными, когда выходят за пределы тестов и начинают работать в привычных сценариях. Стрим — хороший пример: здесь одновременно важны высокая скорость, стабильность соединения и минимальная задержка. Те же преимущества почувствуют геймеры, пользователи облачных сервисов и других приложений, где важен мгновенный отклик. А со временем 5G откроет гораздо больше сценариев — от новых цифровых сервисов до автоматизации производств», — отметил В. Петухов.

Ранее «МегаФон» и YADRO развернули сеть 5G на отечественном оборудовании на главной площадке Международного фестиваля молодежи. Абоненты «МегаФона» с совместимыми смартфонами в зоне действия базовых станций YADRO могут подключаться к сети пятого поколения без предварительной регистрации и специальных настроек устройств.

Другие участники фестиваля могут познакомиться с возможностями технологии на стенде ИКС Холдинга, где представлены пользовательские сценарии применения 5G.

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