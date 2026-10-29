Правительство Свердловской области начнет работать на новой интернет-платформе

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. С 2027 года правительство Свердловской области начнет работать на новой «Единой интернет-платформе правительства Свердловской области» (далее ГИС). Соответствующий указ утвержден губернатором Денисом Паслером и опубликован на портале правовой информации региона.

Функциональный заказчик и оператор ГИС — министерство цифрового развития и связи Свердловской области, оператор технической поддержки — государственное бюджетное учреждение «Оператор электронного правительства».

На базе ГИС будут размещаться и функционировать официальные сайты всех министерств и департаментов, кроме министерства социальной политики Свердловской области. До 25 декабря 2026 года оно совместно с министерством цифрового развития и связи Свердловской области проработает нюансы его присутствия на платформе, с учетом специфики ведомства.

Интерфейс управления доступен только в защищенной сети правительства Свердловской области по специальному доменному имени. Пользователи ГИС будут авторизованы с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА).