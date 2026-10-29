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Суд рассмотрит дело о банкротстве «Уральского электромеханического завода»

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. «Уральский электромеханический завод» (входит в ГК «Росатом»). На текущий момент производство по делу не возбуждено, детали спора не раскрываются.

Сумма заявленных требований достигает 41 млн руб. Истцом выступила компания «Большие системы», специализирующаяся на выпуске электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

В марте 2026 года «Большие системы» предъявляли к предприятию гражданский иск на аналогичную сумму. Претензии были связаны с неисполнением обязательств по договору подряда — речь шла о работах по сборке и монтажу электротехнического оборудования и энергоустановок. Кроме того, подрядчик настаивал на взыскании неустойки в размере 11,9 млн руб.

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