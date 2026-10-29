Суд рассмотрит дело о банкротстве «Уральского электромеханического завода»

Транспортная компания подала заявление о банкротстве Ключевского завода ферросплавов

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Компания «С. А. В. Транс» из Смоленской области подала в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом АО «Ключевский завод ферросплавов», расположенного в поселке Двуреченск Сысертского района. Сумма требований превышает 14,4 млн руб., заявление поступило в суд 11 сентября, следует из данных картотеки арбитражных дел. Это уже третий иск «С. А. В. Транс» к свердловскому предприятию, поданный в 2026 году. Еще два заявления компания направляла в суд в 2025 году. Ранее смоленский перевозчик через суд взыскал с завода задолженность за