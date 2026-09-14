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Вчера15:42

Транспортная компания подала заявление о банкротстве Ключевского завода ферросплавов

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Компания «С. А. В. Транс» из Смоленской области подала в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом АО «Ключевский завод ферросплавов», расположенного в поселке Двуреченск Сысертского района. Сумма требований превышает 14,4 млн руб., заявление поступило в суд 11 сентября, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Это уже третий иск «С. А. В. Транс» к свердловскому предприятию, поданный в 2026 году. Еще два заявления компания направляла в суд в 2025 году.

Ранее смоленский перевозчик через суд взыскал с завода задолженность за оказанные экспедиторские услуги. В октябре 2025 года по одному из исков суд постановил взыскать в пользу «С. А. В. Транс» 5,3 млн руб. долга и 2,2 млн руб. неустойки. По другому иску с предприятия взыскали 4,7 млн руб. долга и 1,7 млн руб. неустойки.

Кроме того, Арбитражный суд Свердловской области вынес решения еще по двум искам к заводу в порядке упрощенного производства.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, руководителем АО «Ключевский завод ферросплавов» указан Сергей Гильварг, ранее возглавлявший правление «Хромпика» и в настоящее время руководящий АО «УК «МидЮрал».

На сайте предприятия сообщается, что завод выпускает более 30 наименований ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и других соединений.

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