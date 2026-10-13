УБРиР предоставил синдицированный кредит производителю нефтедобывающего оборудования

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил 1 млрд руб. в рамках синдицированного кредита ООО «ПК Борец», производителю оборудования для добычи нефти. Средства компания направит на рефинансирование действующих обязательств, сообщила пресс-служба банка.

Синдицированный кредит предоставлен на три года. В сделке участвовали несколько кредитных организаций, в том числе УБРиР.

«УБРиР вместе с рядом кредитных организаций подписал договор синдицированного кредита сроком на три года. По условиям сделки мы предоставили один миллиард рублей. Заемщиком выступила крупная машиностроительная компания, специализирующаяся на производстве оборудования для нефтедобычи. В портфеле УБРиР это первый синдицированный кредит за минувшие 10 лет. Теперь, в рамках обновленной стратегии развития банка до 2030 года, мы вернулись к данному направлению и намерены расширить кредитование крупного бизнеса за счет участия в синдицированных сделках», — отметил президент банка Алексей Долгов.

ООО «ПК Борец» — вертикально интегрированная машиностроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Она объединяет пять производственных предприятий и девять сервисных центров. Продуктовая линейка включает установки электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальные насосные агрегаты.

В 2026 году рейтинговое агентство «НКР» подтвердило кредитные рейтинги ООО «ПК Борец» и облигаций ООО «Борец Капитал» на уровне A-.ru. Прогноз по кредитному рейтингу ООО «ПК Борец» был изменен на позитивный.