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Цены на бензин с начала года выросли почти на 19%

УрБК, Москва, 29.10.2026 Потребительские цены на бензин в РФ с 20 по 26 октября снизились на 1,63% после снижения на 0,69% неделей ранее. Об этом говорят данные Росстата.

С начала года рост цен на бензин на 26 октября составил 18,57% при общей инфляции 6,24%. Средняя стоимость литра бензина по стране — 76,64 руб. (неделей ранее — 78,04 руб.): АИ-92 — 72,55 руб., АИ-95 — 78,90 руб., АИ-98 — 104,66 руб.

Дизельное топливо за неделю подешевело на 0,05% (до этого — на 0,09%). С начала года ДТ подорожало на 13,32%, средняя цена — 86,52 руб. за л, отчиталось ведомство.

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