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В России планируют ввести сбор с авиапассажиров для закупки российских самолетов

УрБК, Москва, 29.10.2026. В России планируют ввести дополнительный авиасбор в 2027 году для поддержки лизинга и эксплуатации отечественных самолетов. Это следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Сбор составит 500 руб. с авиакомпаний на внутренних направлениях и 1 тыс. руб.на международных. Механизм разрабатывает Минпромторг по поручению президента, говорится в документе.

Сбор предназначен для поддержки поставок самолетов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300 в рамках комплексной программы по расширению производства воздушных судов. Оператором сбора выступит Минтранс.

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