Количество деловых авиаперелетов с начала года сократилось на 10,5%

УрБК, Москва, 28.10.2026. В январе–сентябре 2026 года количество бронирований деловых авиаперелетов внутри России сократилось на 10,5% в годовом выражении, а зарубеж — на 6%. Об этом пишет «Коммерсант».

Основной причиной снижения корпоративной мобильности эксперты называют оптимизацию расходов и усложнение внутренних процедур согласования командировок. Снижение внутрироссийской активности оказалось более выраженным, чем зарубежной, что частично объясняется динамикой цен. По данным управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, в январе–сентябре 2026 года средняя стоимость перелета по России в экономклассе в одну сторону составила 18,4 тыс. рублей, увеличившись на 10,5% год к году. Для международных направлений прирост цен оказался более сдержанным — 4%, до 40 тыс. рублей. В сегменте гостиничных услуг (июль–сентябрь) средняя стоимость ночи в России снизилась на 4%, до 6,2 тыс. рублей, тогда как за рубежом этот показатель вырос на 5%, до 17,2 тыс. рублей. В первую очередь под сокращение попадают визиты в головные офисы и региональные филиалы.

На втором этапе компании отказываются от посещения конференций и выставок, ранее рассматривавшихся как инструмент нетворкинга. Поездки к ключевым клиентам, командировки инженеров на объекты и аудит производства сокращаются в последнюю очередь.

Эксперты подчеркивают, что отказ от командировок, помимо прямой экономии, лишает компании важного инструмента мотивации и развития персонала. Для молодых специалистов и инженеров посещение профильных мероприятий и сложных объектов является формой профессионального признания и получения опыта, хотя часть сотрудников с семьями, напротив, может воспринимать частые разъезды как дополнительную нагрузку. Ожидается, что восстановление рынка будет носить постепенный и неравномерный характер: первоначально вырастет спрос на критически важные поездки, затем — интерес к отраслевым мероприятиям. Однако возвращение к практике массовых корпоративных командировок, по оценкам экспертов, маловероятно.