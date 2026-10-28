ГлавнаяНовости
Сегодня12:06

Количество деловых авиаперелетов с начала года сократилось на 10,5%

УрБК, Москва, 28.10.2026. В январе–сентябре 2026 года количество бронирований деловых авиаперелетов внутри России сократилось на 10,5% в годовом выражении, а зарубеж — на 6%. Об этом пишет «Коммерсант». 

Основной причиной снижения корпоративной мобильности эксперты называют оптимизацию расходов и усложнение внутренних процедур согласования командировок. Снижение внутрироссийской активности оказалось более выраженным, чем зарубежной, что частично объясняется динамикой цен. По данным управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, в январе–сентябре 2026 года средняя стоимость перелета по России в экономклассе в одну сторону составила 18,4 тыс. рублей, увеличившись на 10,5% год к году. Для международных направлений прирост цен оказался более сдержанным — 4%, до 40 тыс. рублей. В сегменте гостиничных услуг (июль–сентябрь) средняя стоимость ночи в России снизилась на 4%, до 6,2 тыс. рублей, тогда как за рубежом этот показатель вырос на 5%, до 17,2 тыс. рублей. В первую очередь под сокращение попадают визиты в головные офисы и региональные филиалы.

На втором этапе компании отказываются от посещения конференций и выставок, ранее рассматривавшихся как инструмент нетворкинга. Поездки к ключевым клиентам, командировки инженеров на объекты и аудит производства сокращаются в последнюю очередь.

Эксперты подчеркивают, что отказ от командировок, помимо прямой экономии, лишает компании важного инструмента мотивации и развития персонала. Для молодых специалистов и инженеров посещение профильных мероприятий и сложных объектов является формой профессионального признания и получения опыта, хотя часть сотрудников с семьями, напротив, может воспринимать частые разъезды как дополнительную нагрузку. Ожидается, что восстановление рынка будет носить постепенный и неравномерный характер: первоначально вырастет спрос на критически важные поездки, затем — интерес к отраслевым мероприятиям. Однако возвращение к практике массовых корпоративных командировок, по оценкам экспертов, маловероятно.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
25 декабря 202511:18

Количество деловых визитов в Екатеринбург сократилось

УрБК, Москва, 25.12.2025. Количество деловых визитов в Екатеринбург сократилось на 11% год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сводные подсчеты «Аэроклуба» и других участников рынка. В целом количество перелетов деловых туристов по России в 2025 году сократилось на 7–8% год к году. Лидерами по числу командировок на внутреннем рынке остаются Москва (25% авиабронирований в 2025 году) и Санкт-Петербург (9%). Но спрос на эти направления сократился сильнее: на 15% и 22% год к году соответственно, следует из данных «Аэроклуба». Наравне с Екатеринбургом снизился интерес бизнесменов и
Фотограф: Светлана Емельянова
05 декабря 202511:18

Рост бизнес-командировок из России в Китай и ОАЭ вырос в 2,5 раза

УрБК, Москва, 05.12.2025. Рост бизнес-командировок из России в Китай и ОАЭ вырос в среднем в 2,5 раза. Такой тренд обнаружил «МегаФон» и агентство делового туризма Continent Express по итогам совместного исследования бизнес-поездок в 2025 году. Так, число деловых путешествий в Китай за последние три года выросло в 3,4 раза. Здесь российские бизнесмены часто посещают выставки промышленного оборудования, компьютерных технологий, автомобильной и текстильной промышленности, а также знаменитую Кантонскую ярмарку. В ОАЭ рост увеличился на 62%: путешественникам из России благоприятствует налоговая
31 августа 202611:18

Интерес к осенним путешествиям по России снизился на 12–20%

УрБК, Москва, 31.08.2026. Количество гостиничных бронирований по России на сентябрь-октябрь 2026 года сократилось на 12,1% год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сводные данные Travelline и других участников рынка. В туроператоре «Алеан» зафиксировали падение спроса на внутренние направления в сентябре-ноябре на 20% год к году. В «Слетать.ру» видят снижение доли России в общем объеме проданных туров на осень с 9,5% до 6%. В Travelata.ru отметили, что страна впервые за несколько лет не вошла в топ-5 направлений организованных поездок. Это связано с падением спроса на отдых на
07 августа 202611:18

Бизнес-туристы массово пересаживаются на поезда на фоне ограничения работы аэропортов

УрБК, Москва, 07.08.2026. По итогам II квартала доля деловых поездок по железной дороге достигла 48%, что на 5 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на сводные данные «Аэроклуба» и других участников рынка. В сервисе «Островок Командировки» показатель вырос на 3 п.п., до 45%, а в «OneTwoTrip для бизнеса» — почти на 1 п.п., до 55,5%. При этом уже в июле доля железнодорожных поездок в сервисе достигла 55,6%, увеличившись еще на 3,5 п.п. год к году, уточняют в компании. Рост спроса подтверждают и в Союзе агентств делового туризма (САД). Там отмечают,