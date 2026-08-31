Интерес к осенним путешествиям по России снизился на 12–20%

УрБК, Москва, 31.08.2026. Количество гостиничных бронирований по России на сентябрь-октябрь 2026 года сократилось на 12,1% год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сводные данные Travelline и других участников рынка.

В туроператоре «Алеан» зафиксировали падение спроса на внутренние направления в сентябре-ноябре на 20% год к году. В «Слетать.ру» видят снижение доли России в общем объеме проданных туров на осень с 9,5% до 6%. В Travelata.ru отметили, что страна впервые за несколько лет не вошла в топ-5 направлений организованных поездок.

Это связано с падением спроса на отдых на курортах Черного моря и логистическими трудностями. Фактором снижения интереса к отдыху в России могла стать растущая конкуренция с зарубежными направлениями, предполагают в «Алеане». Согласно оценке «Островка», совокупный объем бронирований размещения за границей на осень увеличился за год на 7%. В «Слетать.ру» заметили рост продаж туров с 5% за год.

Для организованного рынка ключевым осенним направлением традиционно выступает Турция. На страну, по подсчетам Travelata.ru, пришлось 54,1% всех продаж на сентябрь-октябрь. Доля Египта в структуре спроса на осень увеличилась с 15,4% до 17,6%.

Драйвером зарубежных продаж могло стать восстановление интереса туристов к поездкам в ОАЭ. В Anex считают, что спрос стимулирует развитие новых направлений. Наибольший рост продаж в компании зафиксировали у Танзании. Прямые перелеты в страну из России возобновились в июле этого года после пятилетнего перерыва. В «Слетать.ру» Танзанию и Маврикий называют самыми растущими осенними направлениями. Спрос на них увеличился на 350% и 300% за год соответственно. Выраженный рост продаж в годовом выражении сохраняют развивающиеся на российском туристическом рынке азиатские курортные направления — Китай, Вьетнам и Индонезия. В Fun&Sun говорят об увеличении интереса к Вьетнаму, обусловленного диверсификацией продукта: расширилась полетная программа, началось развитие курортов Дананг и Фукуок.

Рост цен на зарубежные поездки пока сдержанный. Согласно Travelata.ru, средняя стоимость проданного тура в Турцию на осень составила 256,5 тыс. руб., увеличившись год к году только на 2,9%. Для Египта значение прибавило 8,2%, до 239,1 тыс. руб. Для зарубежных направлений в целом средний чек на организованный тур осенью, по данным Onlinetours, составил 244,7 тыс. руб. Средняя стоимость суточной брони в зарубежных средствах за год сократилась на 2%, до 8,4 тыс. руб., говорят в «Островке».