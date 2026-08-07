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07 августа 202612:01

Бизнес-туристы массово пересаживаются на поезда на фоне ограничения работы аэропортов

УрБК, Москва, 07.08.2026. По итогам II квартала доля деловых поездок по железной дороге достигла 48%, что на 5 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на сводные данные «Аэроклуба» и других участников рынка. 

В сервисе «Островок Командировки» показатель вырос на 3 п.п., до 45%, а в «OneTwoTrip для бизнеса» — почти на 1 п.п., до 55,5%. При этом уже в июле доля железнодорожных поездок в сервисе достигла 55,6%, увеличившись еще на 3,5 п.п. год к году, уточняют в компании.

Рост спроса подтверждают и в Союзе агентств делового туризма (САД). Там отмечают, что это стало нетипичным для рынка: с 2019 года доля железной дороги в структуре командировок последовательно снижалась и по итогам 2024 года достигла минимума — 24%. Впрочем, не все участники рынка фиксируют восстановление спроса. В Trivio сообщили, что во II квартале доля железнодорожных билетов в общем объеме транспортных бронирований сократилась с 40,9 до 38,7%. При этом в денежном выражении показатель вырос с 12,5 до 13,2% за счет подорожания перевозок, рассказал представитель сервиса.

Рост интереса к железнодорожным перевозкам подтверждают и в РЖД. По словам представителя компании, в I полугодии устойчиво рос спрос на скоростные дневные поезда — наиболее востребованные у бизнес-пассажиров.

Главной причиной роста популярности железнодорожного транспорта эксперты называют регулярные ограничения работы аэропортов. Спрос на железнодорожный транспорт у деловых туристов продолжит усиливаться, полагают эксперты.

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