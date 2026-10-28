Госдума приняла в первом чтении закон об упрощенном возбуждении дел за нелегальное кредитование

УрБК, Москва, 28.10.2026. Госдума приняла в первом чтении правительственный пакет законопроектов, который упрощает возбуждение уголовных дел за незаконную выдачу кредитов в крупном размере.

Сейчас для уголовного дела по ст. 171.5 УК (незаконная выдача кредитов) нужно, чтобы лицо уже было наказано по ч. 2 ст. 14.56 КоАП (повторное нарушение), то есть требуется два административных наказания.

Новый законопроект делает сам факт незаконной выдачи займов свыше 3,5 млн руб. достаточным основанием для возбуждения уголовного дела — без предварительного административного наказания. Второй документ разграничивает административную и уголовную ответственность по размеру деяния: административная ответственность наступает только за нарушения, не являющиеся уголовно наказуемыми.

Причина изменений в том, что нелегальные кредиторы после административного наказания меняют номинальных ИП и руководителей, и из-за годичного срока давности их снова наказывают как впервые совершивших нарушение — уголовное дело возбудить невозможно. По статистике за 2022–2025 гг. по ч. 1 ст. 14.56 КоАП возбуждено 1 343 дела, по ч. 2 — 240, а уголовных дел по ст. 171.5 УК — только два.

Наказание по ст. 171.5 УК предусматривает либо штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет. Законы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.