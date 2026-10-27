В Асбесте открыли образовательный кластер для подготовки кадров горнодобывающей отрасли

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Образовательный кластер для подготовки специалистов горнодобывающей отрасли создали в Асбестовском политехникуме в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На обновление учебной инфраструктуры направили более 233 млн руб., в том числе 122,5 млн руб. из областного бюджета, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Вот в таких условиях готовятся кадры для горнодобывающей отрасли. Это одно из сложнейших и интереснейших направлений, которое, кроме знаний, требует серьезного практического опыта. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» новый образовательный кластер создан в Асбестовском политехникуме. Молодежь получает все необходимые навыки на современном оборудовании, а отрабатывает их непосредственно на производстве — в ПАО «Ураласбест» и на других предприятиях — партнерах проекта», — написал Д. Паслер в социальных сетях.

В политехникуме обучаются более 1,2 тыс. студентов по 16 направлениям. Для создания кластера отремонтировали более 2,5 тыс. кв. м учебных площадей и оборудовали десять специализированных зон. Учебные программы обновили с учетом потребностей предприятий — партнеров проекта.

Взаимодействие учебных заведений с работодателями позволяет студентам получать практические навыки во время обучения и трудоустраиваться по специальности после выпуска. Предприятия, в свою очередь, могут привлекать молодых специалистов, подготовленных с учетом производственных задач.

Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на модернизацию среднего профессионального образования и развитие сотрудничества колледжей и техникумов с предприятиями. В Свердловской области в 2026 году число образовательных кластеров проекта достигло 20.