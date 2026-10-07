Область прирастает кластерами

С 1 сентября 2026 года в Свердловской области функционируют 20 образовательных кластеров среднего профессионального образования, созданных по линии федерального проекта «Профессионалитет». В текущем учебном году по программам проекта обучаются свыше 34,4 тыс. студентов, из них более 14 тыс. — первокурсники. В подготовке кадров участвуют 283 работодателя.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в официальном канале в мессенджере «Макс» сообщил, что в текущем году в области открываются семь образовательных кластеров на базе колледжей и техникумов по линии федерального проекта «Профессионалитет».

Площадки распределены по отраслям: транспорт, металлургия, радиоэлектроника, строительство, горнодобывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс и легкая промышленность. На создание инфраструктуры транспортных кластеров направлено 240 млн руб., из которых 136 млн руб. составили расходы на закупку оборудования, мебели, программного обеспечения и учебных пособий. Стратегические партнеры направили на развитие направления 40 млн руб.

Отличие кластерной модели от классической системы СПО заключается в соотношении практической и теоретической подготовки. Денис Паслер обозначил этот принцип: «Наши студенты обучаются по принципу 60% практики, 40% теории. Самая главная особенность, что ребята проходят в зависимости от специальности производственную практику непосредственно на предприятиях-партнерах».

В своем канале губернатор подробно остановился на двух профильных направлениях, запущенных в этом году. В Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова функционирует кластер «Интеллектуальная радиоэлектроника». В его состав вошли 14 организаций, включая предприятия «Роскосмоса» и «Росатома», а также Уральский технический институт связи и информатики. Данное направление готовит специалистов для радиоэлектронной отрасли, которая является приоритетной для обеспечения технологического суверенитета страны.

На базе Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства (УКСАП) создан кластер «Цифровое строительство», объединивший 12 профессиональных образовательных организаций и 18 предприятий-работодателей. Потребность в таких кадрах ранее обсуждалась на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. Как отметил глава региона, всех обучающихся уже ждут на предприятиях — партнерах проекта.

Министерство просвещения РФ одобрило заявки Свердловской области на создание еще трех образовательных кластеров, которые начнут работу с 1 сентября 2027 года. «Современные образовательные площадки при участии около 30 региональных предприятий и учреждений появятся на базе Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Н. А. Демидова — по направлению «Машиностроение», Нижнетагильского колледжа транспорта — по железнодорожному транспорту, Свердловского областного медицинского колледжа — по клинической и профилактической медицине», — сказал Денис Паслер.

Финансирование трех кластеров распределяется следующим образом: 270 млн руб. из федерального бюджета; 300 млн руб. из областного бюджета; более 51 млн руб. — средства предприятий-партнеров. Общий объем финансирования составит 621 млн руб. Планируется, что в трех базовых и 14 сетевых образовательных организациях новых кластеров будут обучаться 2,2 тыс. студентов по 22 программам.

Партнерами кластера «Машиностроение» выступят Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, 144-й бронетанковый ремонтный завод, Кушвинский завод прокатных валков, Серовский механический завод, Верхнетуринский машиностроительный завод. Партнером кластера «Железнодорожный транспорт» станет ОАО «Российские железные дороги». Для кластера «Клиническая и профилактическая медицина» партнерами выступят Свердловская областная клиническая больница № 1, Свердловский областной онкологический диспансер, Областная детская клиническая больница, Городская клиническая больница № 40.

Оценивая результаты модернизации, Денис Паслер подчеркнул системные изменения. «Я часто бываю в колледжах и техникумах Свердловской области. В последние годы система СПО значительно изменилась: сами образовательные организации, направления подготовки. Обратная связь от педагогов и студентов, растущее из года в год количество обучающихся подтверждают правильность выбранной стратегии», — заявил губернатор.

Он также отметил кадровый потенциал системы: «Вижу, какие талантливые педагоги работают в системе СПО, какие заряженные и сознательные молодые люди учатся. Вижу выпускников на предприятиях — надежных, неравнодушных, работающих на совесть. Это дорогого стоит».

Свердловская область входит в число регионов-лидеров по развитию проекта «Профессионалитет». Денис Паслер обозначил стратегический вектор: «Наш регион одним из первых вошел в проект «Профессионалитет». И мы не должны снижать темпы реализации программы». Дополнительным направлением развития станет научно-образовательный кластер «Уральский атом», который будет создан в городе Лесной на базе МИФИ при участии «Росатома».

Участие 283 работодателей в образовательных кластерах и привлечение более 51 млн руб. собственных средств предприятий для создания новых площадок свидетельствуют о формировании устойчивой модели государственно-частного партнерства в сфере среднего профессионального образования. Увеличение количества бюджетных мест почти в полтора раза (до 13,8 тыс. в 2026 году) и рост числа обучающихся демонстрируют расширение охвата программы и ее востребованность со стороны реального сектора экономики.