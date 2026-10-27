В Екатеринбурге стартовал третий набор в строительные классы для школьников

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Третий набор в строительные классы для восьмиклассников стартовал в Чкаловском районе Екатеринбурга. Участники проекта знакомятся со строительными профессиями, проходят практическое обучение и могут получить первую рабочую специальность еще до окончания школы, сообщили в строительном холдинге «Атом».

В начале учебного года восьмиклассники нескольких школ района проходят профориентационное тестирование в Областном центре развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений. По его результатам часть учеников получает рекомендации для зачисления в строительные классы, организованные Уральским колледжем технологий и предпринимательства совместно с холдингом «Атом».

«Мы плотно работаем с колледжем в рамках проекта «Профессионалитет»: участвуем в практической подготовке студентов строительного профиля. Три года назад мы расширили карьерный трек, и начали работать еще и с абитуриентами: даем ребятам возможность попробовать, почувствовать профессию, чтобы их поступление в колледж было осознанным», — рассказала директор по персоналу строительного холдинга «Атом» Галина Хабарова.

Программа включает практические занятия по строительным компетенциям колледжа, экскурсии на производственные площадки и объекты нового строительства, а также кейс-чемпионаты. Школьники под руководством педагогов и студентов решают прикладные задачи, в том числе разрабатывают чертежи и изготавливают изделия на станках с числовым программным управлением.

Кроме того, по субботам участники проекта осваивают укладку плитки в мастерских колледжа. До конца учебного года первые выпускники строительных классов получат свидетельства государственного образца о приобретении профессиональных навыков.

В этом году в проекте участвуют четыре школы. Половина выпускников строительных классов этого года поступила в Уральский колледж технологий и предпринимательства.

«Дети получают не только профессиональный, но и жизненный опыт: теперь они идут в колледж, имея реальное понимание, где и как смогут работать с выбранной профессией. Половина выпускников строительных классов в этом году поступила к нам, и это отличный результат! Более того, выпускники первого потока «строительных классов» в этом году вновь участвуют в проекте — но уже в качестве наставников-студентов», — сообщил директор колледжа Николай Доронин.