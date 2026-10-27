Приобретенные «Гортрансом» первые 15 автобусов прибыли в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Первые 15 из 50 автобусов, приобретенных ЕМУП «Гортранс», прибыли в Екатеринбург. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Оставшиеся машины доставят на предприятие до конца недели, а к 15 декабря принятые, поставленные на учет и обкатанные машины выйдут на линии. По плану их направят на маршруты № 61 (12 ед.), № 84 (12 ед.), № 59 (13 ед.) и № 65 (13 ед.).

Еще 53 автобуса пополнили парки частных перевозчиков: 38 ед. большого класса усилят маршруты №№ 47, 52, 56, 60, 70, 77, 82, 83, 87 и 98, еще 15 машин среднего класса планируется направить на маршруты №№ 86, 52, 48 и 74. Таким образом, в этом году перевозчики Екатеринбурга совместно приобретут 103 новых автобуса по программе государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Первые пять машин вышли на маршрут № 52 уже в начале октября.

Кроме того, парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 50 трамваями, 55 троллейбусами с увеличенным автономным ходом и 15 автобусами особо большого класса.

«Программа ГТЛК позволяет перевозчикам, работающим в сфере общественного транспорта, приобретать новый подвижной состав в лизинг на льготных условиях. Обновление подвижного состава и развитие системы общественного транспорта входит в транспортную реформуЕкатеринбурга. Ее разработчиком стал исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов, а сегодня сферу курирует заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев», — напомнили в департаменте.