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Вчера12:59

Московский холдинг приобрел банк «Агропромкредит» в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Московский инвестиционный холдинг ПАО «ЭсЭфАй» (SFI), связанный с семьей предпринимателя Михаила Гуцериева, приобрел национализированный банк «Агропромкредит» и две компании, владеющие оставшейся частью кредитной организации, за 1,427 млрд руб. Об этом говорится в протоколе торгов.

Покупатель получил 50% акций банка, а также 100% долей ООО «Дэнсиборг» и ООО «Блаусент», которым принадлежат остальные 50% кредитной организации. Начальная цена лота на первых торгах составляла 2,854 млрд руб., однако покупателей тогда найти не удалось. На повторном аукционе стоимость снизили вдвое.

«Агропромкредит» основан в 1994 году. Банк работал в регионах Урала и Западной Сибири и обслуживал в том числе энергоструктуры, торговые, инвестиционные, производственные и медийные активы предпринимателей Артема Бикова и Алексея Боброва. Компании «Дэнсиборг» и «Блаусент», зарегистрированные в 2000 году, специализируются на вложениях в ценные бумаги.

ПАО «ЭсЭфАй» — публичный инвестиционный холдинг, ранее носивший название «Сафмар Финансовые Инвестиции». Компания зарегистрирована в Москве в 1999 году и управляет активами, в том числе в финансовом секторе, лизинге и страховании. Акции холдинга торгуются на Московской бирже. По данным отчетности за 2025 год, выручка «ЭсЭфАй» увеличилась на 103%, до 65,3 млрд руб., чистая прибыль — на 171%, до 60,7 млрд руб.

«Агропромкредит» и другие активы А.Бикова и А. Боброва перешли в собственность государства после удовлетворения иска Генпрокуратуры в 2025 году. В октябре 2026 года ПСБ выставил на продажу пакет акций банка и две компании, через которые принадлежит оставшаяся часть кредитной организации. Ранее часть национализированных активов предпринимателей уже сменила владельцев. В частности, энергетические активы в трех регионах перешли к компании «Россети».

А. Бобров является обвиняемым по уголовному делу. А.Биков, согласно предоставленной информации, не находится под стражей и не является фигурантом уголовного преследования.

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