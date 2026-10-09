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ПСБ выставил на торги активы, включая доли в «Агропромкредите»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. ПСБ проводит аукцион по продаже 100% уставного капитала ООО «Дэнсиборг» и ООО «Блаусент», а также 50% акций АО КБ «Агропромкредит». При этом указанные ООО владеют совокупно 50% долей банка.

Начальная цена лота установлена на уровне 2,85 млрд рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 570 млн рублей. Прием заявок продлится до 13 октября включительно, сам аукцион пройдет 15 октября на электронной площадке Российского аукционного дома.

Кредитная организация «Агропромкредит» работает с 1994 года. Ранее банк находился под контролем предпринимателей Артема Бикова и Алексея Боброва; их активы были национализированы по решению суда в рамках иска Генеральной прокуратуры. По последним данным, сеть «Агропромкредита» насчитывала 46 точек присутствия в трех федеральных округах, офисы располагались в 28 городах.

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