В Свердловской области завершается сбор урожая

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Аграрии Свердловской области заготовят порядка 100 тыс. т семян зерновых для засева полей в 2027 году. Пшеница и ячмень местного производства адаптированы к уральскому климату. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Итоги сельхозсезона 2026 года подвели на Совете при полномочном представителе Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). Событие открыло деловую программу XIV Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО в Екатеринбурге.

«Свердловские производители завершают сбор урожая, обработано практически 100% посевных площадей. Суммарно это почти 760 тыс. га — это кормовые, зерновые, масличные культуры, а также картофель и овощи открытого грунта. Сезон в этом году на Среднем Урале был сложным. Чтобы помочь аграриям сохранить полученные из бюджета гранты и субсидии, а также получить страховые выплаты за потерянный урожай губернатор Денис Паслер принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в отношении сельхозземель в 37 муниципалитетах. На протяжении всей уборочной кампании аграрии были обеспечены топливом. Держали этот вопрос на особом контроле», — сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области — министр промышленности и науки Алексей Шмыков.

Он также отметил, что приоритетным направлением развития агрокомплекса региона остается молочная отрасль. В УрФО Свердловская область занимает первое место как по объему производства молока, так и по надоям на одну корову. Свердловские сельхозпроизводители заготовили необходимый объем сенажа, силоса и сена для обеспечения поголовья скота сбалансированными кормами до следующего сезона. Продуктивность коров за пять лет выросла на 1 тыс. 255 кг и составила 9 тыс. 254 кг. Именно за счет увеличения продуктивности идет рост всего сектора в целом, рассказал А. Шмыков.

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога отметил, что потенциал региона есть во всех направлениях. «В растениеводстве, животноводстве, производстве рыбы, продуктов питания и напитков. При таком подходе агрокомплекс УрФО может стать устойчивым источником повышения качества жизни», — отметил А.Жога.