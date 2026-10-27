Свердловский Росреестр провел за неделю дистанционный надзор на 3,5 тысячи га земельных участков

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Управление Росреестра по Свердловской области провелодистанционные контрольные (надзорные) мероприятия на 3 тыс. 500 га земельных участков.

В пресс-службе Управления сообщили, что надзорные мероприятия проведены в период с 16 по 22 октября. На 75 га выявлены нарушения, выразившиеся в неиспользовании и использовании не в соответствии с видом разрешенного использования. На 25 га ранее выявленные нарушения устранены.

«Государственный земельный контроль (надзор) направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного законодательства», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева.