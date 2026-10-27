ГлавнаяНовости
Вчера12:16

Свердловский Росреестр провел за неделю дистанционный надзор на 3,5 тысячи га земельных участков

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Управление Росреестра по Свердловской области провелодистанционные контрольные (надзорные) мероприятия на 3 тыс. 500 га земельных участков.

В пресс-службе Управления сообщили, что надзорные мероприятия проведены в период с 16 по 22 октября. На 75 га выявлены нарушения, выразившиеся в неиспользовании и использовании не в соответствии с видом разрешенного использования. На 25 га ранее выявленные нарушения устранены.

«Государственный земельный контроль (надзор) направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного законодательства», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
26 мая 202512:06

Татьяна Янтюшева: Во многих населенных пунктах есть заброшенные земельные участки

На вопросы УрБК ответила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева. Во многих населенных пунктах нашей страны есть заброшенные земельные участки. Из-за отсутствия владельца их территория не облагорожена и не используется по целевому назначению. Как правило, такие участки часто хотят приобрести в собственность. Но даже при видимом отсутствии собственника, спешить не стоить. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева рассказала в интервью «УралБизнесКонсалтинг» о бесхозных и заброшенных земельных