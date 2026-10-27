В Екатеринбурге ФАС оштрафовал «Уральский институт кардиологии» и «Клинику Сердца» за сговор

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Свердловское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало заказчика и участника аукционов — ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» и ООО «Клиника Сердца» — нарушившими антимонопольное законодательство, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС установило, что условия торгов были сформированы так, что исключали участие других медицинских организаций, — это ограничило конкуренцию и нарушило права потенциальных участников рынка. В результате реализации соглашения компания получила доход в размере 85 млн 227 тыс. 354 руб.

За нарушение стороны привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ. «Клинике Сердца» назначен штраф 5 млн 274 тыс. 260 руб. (исполнен в льготный период в соответствии с ч. 1.3–3 ст. 32.2 КоАП РФ — 2 млн 637 тыс. 130 руб.), институту — 9 582 566 руб. (исполнен в льготный период — 4 млн 791 тыс. 283 руб.).

Арбитражный суд Свердловской области признал постановление УФАС законным, сообщили в ведомстве.