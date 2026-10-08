Суд оставил в силе штраф ФАС в отношении Уральского института кардиологии

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе штраф 9,5 млн руб., наложенный на Уральский институт кардиологии (УИК) за нарушение закона о защите конкуренции. Институт оспаривал решение свердловского УФАС, но суд не усмотрел оснований для отмены постановления антимонопольной службы.

Штраф был вынесен за то, что УИК — государственное учреждение — систематически закупал услуги по трехмерной компьютерной томографии у частной «Клиники сердца», основателем которой являлся директор УИК Ян Габинский. Доход клиники от этих контрактов составил 85,2 млн руб.

По данным УФАС, условия проведения торгов формировались так, что участие других медицинских организаций исключалось. Это позволило «Клинике сердца» регулярно побеждать в закупках без реальной конкуренции.

В суде институт кардиологии заявлял о незначительности правонарушения. Однако суд встал на сторону антимонопольного ведомства, согласившись с его оценкой.