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Екатеринбургскую «Клинику сердца» купил владелец сети «Здоровье 365»

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Владелец сети многопрофильных клиник «Здоровье 365» Валерий Малышев купил екатеринбургский кардиоцентр «Клинику сердца». Это следует из данных ЕГРЮЛ.

В феврале в отношении одного из руководителей Уральского института кардиологии возбудили дело о мошенничестве. По версии следствия, он помогал ООО «Клиника сердца» выигрывать контракты на проведение медицинских исследований.

В марте стало известно, что «Клиника сердца» переезжает из помещений Уральского института кардиологии (УИК). Это произошло после того, как руководство института сменилось и пост главного врача покинул Ян Габинский, который находился там с 1985 года. Новый главврач УИК Андрей Лозовский заявлял, что намерен обновить всю материально-техническую базу учреждения к лету 2026 года.

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