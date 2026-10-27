В сентябре задолженность россиян по ипотеке увеличилась почти втрое

УрБК, Москва, 27.10.2026. В сентябре задолженность россиян по ипотеке увеличилась на 1,4%, что почти втрое больше, чем в августе (+0,5%). Об этом говорится в обзоре регулятора «О развитии банковского сектора Российской Федерации».

Заемщики стремились оформить сделки до ужесточения условий «Семейной ипотеки» с 1 октября. В результате доля выдач с господдержкой выросла до 70% (56% в предыдущем месяце). Прирост портфеля в годовом выражении составил 10,8% (+10,2% в августе).

Кредитование банками компаний (с учетом облигаций) увеличилось в сентябре на 0,7% (+1,3% в августе), в годовом выражении прирост составил 13,3%, как и месяцем ранее. В потребительском кредитовании рост, напротив, замедлился до +0,9% (+1,7% в августе), сократились выдачи кредитов как наличными, так и по кредитным картам. В годовом выражении портфель увеличился на 5,2% (+3,9% в августе).

Средства населения в банках практически не изменились (-0,1% после -0,2% в августе), а юридических лиц — сократились на умеренные 0,4% (+1,9% месяцем ранее, когда активно росли средства в основном нефтегазовых и энергетических компаний).

Чистая прибыль сектора в сентябре снизилась на 5,9% и составила 414 миллиардов рублей. Такая динамика связана с рядом факторов, в том числе с уменьшением дивидендов от дочерних компаний и убытком от операций с ценными бумагами, говорится в обзоре.