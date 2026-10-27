В Свердловской области завершаются работы по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. В Свердловской области завершаются работы по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В департаменте информполитики региона сообщили, что в 2026 году капитально отремонтированы 34 участка инженерных сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения общей протяженностью почти 98 км.

«В рамках проекта мы обновляем сети в городах и поселках региона, чтобы повысить надежность тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Особое внимание уделяем опорным населенным пунктам. Важно, чтобы модернизация сетей обеспечивала устойчивую работу коммунального хозяйства и снижала риск аварийных ситуаций», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

Работы ведутся в 17 муниципальных образованиях, девять из которых относятся к опорным населенным пунктам. Так, в Нижнем Тагиле завершают обновление участков распределительных сетей и магистральных теплотрасс Дзержинского района. В Камышлове отремонтировали тепловые сети в центральной части города и заканчивают обновление сетей водоотведения на ул. Боровой. В Североуральске завершили капремонт участков водопровода, а в Верхних Сергах обновили сети холодного водоснабжения. В Березовском муниципальном округе проведен ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В Талицком муниципальном округе ремонтируют сети теплоснабжения и водоотведения.

Работы по проекту должны завершиться к началу ноября, об этом сообщал ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер.