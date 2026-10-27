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Жители Екатеринбурга сэкономили 8,4 млн рублей на оплате школьного питания и услуг детсадов

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Жители Екатеринбурга сэкономили 8,4 млн руб. при оплате школьного питания, услуг детских садов и групп продленного дня через Систему быстрых платежей (СБП) за первую учебную четверть. Об этом сообщили организаторы акции Национальной системы платежных карт.

Возможностью воспользовались 27,6 тыс. родителей. Экономия на оплате школьного питания составила 5 млн руб., услуг детских садов — 3,38 млн руб., групп продленного дня — 47 тыс. руб.

В рамках акции родителям возвращают 5% от суммы платежа. Кешбэк поступает на банковский счет, с которого была произведена оплата. Максимальный размер возврата в этом году увеличен вдвое — до 1 тыс. руб. в месяц.

Для участия необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Привет!» на ее сайте или в мобильном приложении либо через портал или приложение «ЕКАРТА Школьные сервисы». Затем нужно пополнить лицевой счет ребенка через СБП.

Акция действует с 1 сентября по 31 декабря. В ней участвуют муниципальные учреждения, принимающие оплату через систему «Школьные сервисы».

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