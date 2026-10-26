Продажи контрафакта через интернет выросли почти на 60%

УрБК, Москва, 26.10.2026. По итогам января-июня 2026 года в России зафиксировано как минимум 320,3 тыс. случаев продажи контрафактной продукции через интернет, что на 57% больше, чем годом ранее, следует из данных платформы BrandSecurity, пишет «Коммерсантъ».

В первой половине 2026 года число зафиксированных нарушений прав на бренды выросло на 56,9% год к году, до 320,3 тыс. Наибольшая доля контрафактной и «серой» продукции приходится на категории с высоким потребительским спросом и средним чеком, как, например, одежда, обувь, косметика, парфюмерия и бытовая химия, отмечают в компании. Одна из причин такой ситуации — рост количества зарубежных продавцов на российских интернет-площадках, считают в BrandSecurity. Нередко такие продавцы используют копии оригинальных карточек и предлагают товары по более низкой цене.

Контрафактная продукция продается через различные каналы (соцсети и мессенджеры), но чаще всего — на маркетплейсах, где продажи «серой» продукции в январе-июне увеличились на 69,9%, до 223,9 тыс., отмечают в BrandSecurity.

На специализированные онлайн-площадки в этот период приходилось 71,5% от числа всех нарушений. Продавцы контрафакта используют две основные схемы — подделку самого товара под видом популярного бренда и использование чужой марки для продажи собственных товаров, нанося логотип или изображение без разрешения правообладателя, объясняют эксперты.

Единичные блокировки в этом случае не помогают, а доказать нарушение и добиться реального взыскания с продавцов такой продукции очень сложно, предупреждают эксперты. В случае с зарубежными продавцами сложно установить юрлицо, куда можно направить претензию на контрафакт, добиться от них последующего исполнения судебного решения за границей, резюмируют эксперты.

В то же время сами маркетплейсы не отмечают роста нарушений прав на бренды на площадках — автоматизированные системы позволяют автоматически проверять карточки товаров, выявлять несоответствия и блокировать подозрительные предложения еще до их появления у покупателей. В «Яндекс Маркет» утверждают, что за январь-сентябрь 2026 года доля скрытых товаров, видимость которых ограничена из-за жалоб на контрафакт, на площадке составила всего 0,0295% против 0,0313% годом ранее.